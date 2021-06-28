РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. Первый заместитель главы Котельников Александр Чуприн поздравил труженицу тыла Лилию Банцерову с 90-летием, сообщает пресс-служба администрации.

Чуприн вручил Лилии Тимофеевне адресные поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Котельников Сергея Жигалкина.

«Поздравляю Лилию Тимофеевну с юбилеем и желаю много счастья, долгих лет жизни, оптимизма и крепкого здоровья», - сказал Чуприн.

Лилия Тимофеевна - коренная жительница Котельников. Родилась в семье, где было четверо детей: брат и три сестры. Во время Великой Отечественной войны брат Лилии Тимофеевны ушел на фронт и вернулся с победой. Отец, получивший ранение в 1919 году, был в ополчении. Лилия Тимофеевна помогала матери в колхозе и дежурила на улицах города, следила за тем, чтобы не возникало пожаров.

После школы Лилия Тимофеевна закончила учебно-производственный комбинат и проработала на хлебозаводе до замужества. Она вышла замуж за офицера морской авиации и уехала жить в Эстонию. Прожив там по месту службы мужа 8 лет, семья вернулась обратно в Котельники. К этому времени Лилия Тимофеевна успела проработать экономистом на заводе «Монтаж Автоматик» целых 12 лет, а затем ушла на пенсию в должности начальника треста.

Лилия Тимофеевна является тружеником тыла. В войне не участвовала, но несмотря на это награждена многими почетными грамотами, памятными и трудовыми знаками отличия.