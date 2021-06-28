РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В микрорайоне Климовск Подольска восстановленная ливневая канализация справилась с объемом воды, выпавшим во время сильного дождя в понедельник, сообщил теротдел администрации округа.

Ранее силами ГБУ «Мосавтодор» провели работы по восстановлению ливневой канализации на улице Ленина вблизи дома №1.

В понедельник после дождя сотрудники территориального управления микрорайона Климовск проверили работу ливневой решетки и убедились, что вода с дороги уходит в ливневый сток.