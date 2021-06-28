РИАМО - 28 июн. Более половины месячной нормы осадков выпало в столице в понедельник, зона сильных грозовых дождей накрыла мегаполис после 13 часов, сообщается на сайте «Метеоновости».

За час на ВДНХ выпало 19 мм осадков, в Тушине - 29 мм. Очень сильным оказался дождь на юго-западе столицы. В Конькове выпало 53 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы.

Ранее в ГУ МЧС России по столице предупредили, что в понедельник с 13:00 до конца дня в городе ожидаются сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер до 23 м/с.

Из-за ливня образовались подтопления, что нарушило работу городского транспорта.