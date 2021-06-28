Сильнейший ливень и шквалистые порывы ветра обрушились на Москву и область 28 июня. По прогнозам синоптиков, за день может выпасть до 70% месячной нормы осадков. На некоторых улицах из-за потоков воды затруднено движение транспорта, а на нескольких станциях метро и вовсе пришлось приостанавливать движение поездов. Яркие комментарии пользователей социальных сетей — в подборке РИАМО.

«Ужасающая, но впечатляющая красота»

Последний понедельник июня надолго запомнится москвичам и гостям столицы, уверена @_Vasilisa_23.

У москвичей сегодня две сторис, одна про QR-код и пустые кафе, а вторая про ливень — Эй, Вась (@_Vasilisa_23) June 28, 2021

Действительно, социальные сети в понедельник заполонили видео очевидцев пугающего своим масштабом суперливня.

«Это апокалипсис какой-то», — удивляется пользовательница Instagram @stasya2602.

Пользователь @pavelstreblyanskiy отмечает, что это настоящий тропический ливень, который «летит и вбок, и вниз».

«Ужасающая, но впечатляющая красота! — делится @shchepetev. — И так продолжается уже больше часа… не утихает — ни гроза, ни дождь! Раскаты такие, будто гроза лет пять не звучала и сейчас отрывается по полной!».

Такого в столице не было давно, вспоминает Светлана.

А сейчас в Москве начался апокалипсис! Супер ливень и гроза, каких не было сто лет. Была, я помню, когда я была ребёнком. Сейчас час дня, но темно как ночью и ливень, что ничего не видно и не Слышно. Стихии я люблю, но я живой человек и женщина и я не трус, но я тоже боюсь, жесть pic.twitter.com/OeWi1rDC6g — SvetLana (@Svetlan44474521) June 28, 2021

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Мокрые, но счастливые

Пускай многих масштабы суперливня напугали, некоторые пользователи поделились радостью от долгожданного дождя после недели аномальной жары.

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ СИЛЬНЕЙШИЙ ЛИВЕНЬ, наконец-то! Тор, почему сразу нельзя было так? — штyрмхонд / серая инквизиция (@strmhnd) June 28, 2021

«После стольких дней дикой жары и засухи начинаешь по-настоящему ценить влагу!», — радуется жительница Подольска.

Так, @sofiaburtseva с удовольствием прогулялась под дождем, который вдохновил ее на написание поста: «Выйдя из автобуса, сразу решила, что промокну, не буду стоять и пережидать. И насколько это здорово, когда тебе все равно, насколько ты промок, насколько промокли твои вещи! Главное, ты никуда не торопишься, не спешишь, наслаждаешься теплым и приятным, хоть и ливнем».

А еще София успела поймать удачный кадр с такой же «кайфующей от дождя, а может и от самой жизни» девушки.

Александра ливень застал в обеденный перерыв.

«Сходил на обед... Обратно пришлось добираться вплавь с кедами и майкой в руках», — пишет @alexander_volokin.

Автомобили поплыли

Нелегко сегодня на дорогах не только пешеходам, но и автомобилистам — многим пришлось не ехать по дорогам, как обычно, а практически плыть.

Пользователю @sypraninzya удалось запечатлеть коллекцию «потеряшек».

«Неглинная традиционно богата на улов во времена ливней в Москве», — пишет удачливый фотограф.

Досталось и главному столичному транспорту — метро. Несколько станций затопило, а на некоторых участках даже пришлось приостановить движение поездов.

«Атас. Ураган»

Мощный ливень, дополненный сильнейшими порывами ветра, принес массу разрушений.

Так, пользовательница @tatama4 поделилась видео со своей любимой спортивной площадки у дома в Балашихе. Особенно ей «жалко березы».

Досталось и Фрязино.

А на улице Правды в столице и вовсе у здания снесло крышу.