РИАМО - 28 июн. Посетители веранд смогут воспользоваться уборными ресторанов столицы без QR-кодов, но нужно будет соблюдать нормы санитарной безопасности, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«Можно пройти и помыть руки, надев маску и, соблюдая все меры предосторожности», - сказал Немерюк на пресс-конференции в ТАСС.
С 28 июня в Москве жителям без QR-кода запрещено посещать заведения общественного питания. QR-коды выдаются тем горожанам, которые получили оба компонента вакцины от коронавируса, а также тем, кто переболел менее шести месяцев назад. Также посещать кафе и рестораны могут граждане с отрицательным ПЦР-тестом.
Посещать летние кафе и веранды можно всем горожанам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в мегаполисе остается напряженной.
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Текстовая трансляция
28 ИЮНЯ
- Летние веранды в Подмосковье можно посещать без QR‑кодов. Ни взрослым, ни детям не требуется его предъявлять.
- В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1813 пациентов. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили 251 772 случая заражения.
- Зараженные новым штаммом в Москве стали выделять больше частиц коронавируса. Новый штамм SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% уязвим перед российскими вакцинами.
- Вакцинация трудовых мигрантов началась в Москве. Мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пилотном режиме по заявкам работодателей.
- Еще 4433 пациента выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели после инфекции 1 148 291 человек.
- Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться от Covid‑19. Жители Подмосковья активно вакцинируются.
- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве крайне сложная. Побит рекорд по количеству умерших пациентов.
- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.
- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.
- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.
- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».
- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.
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