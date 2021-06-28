РИАМО - 28 июн. Врач-пульмонолог, гендиректор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев рассказал, что людям, которые привились от коронавируса, не рекомендуется загорать на солнце, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию.

Специалист подчеркнул, что пребывание под прямыми солнечными лучами всегда имеет опасность даже для здорового человека.

«Ультрафиолетовое излучение приводит к ожогам, а как следствие – воспаление по всей кожной поверхности приводит к большому выбросу гистамина. Это очень мощный фактор, который вызывает аллергическую реакцию. Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально», – сказал Пурясев в интервью радио Sputnik.

По его словам, нужно стараться избегать солнца в течение месяца как после первой, так и после второй дозы вакцины, пока идет выработка антител. Если же человек совсем недавно вакцинировался и поехал отдыхать, то нужно соблюдать определенные правила.

«Важно избегать прямых солнечных лучей, поменьше находиться на улице, особенно под полуденным солнцем. Если вы поехали к морю, лучше выходить на пляж в 6 утра, уходить уже в 10-11 утра и вечером появляться уже после 5-6 часов», – пояснил врач.

С собой в поездку обязательно нужно брать антигистаминные препараты, заключил он.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Летние веранды в Подмосковье можно посещать без QR‑кодов. Ни взрослым, ни детям не требуется его предъявлять.

- В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1813 пациентов. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили 251 772 случая заражения.

- Зараженные новым штаммом в Москве стали выделять больше частиц коронавируса. Новый штамм SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% уязвим перед российскими вакцинами.

- Вакцинация трудовых мигрантов началась в Москве. Мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пилотном режиме по заявкам работодателей.

- Еще 4433 пациента выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели после инфекции 1 148 291 человек.

- Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться от Covid‑19. Жители Подмосковья активно вакцинируются.

«Хочу поблагодарить всех за вовлеченность, а жителей — за готовность вакцинироваться. Количество желающих кратно возросло, это не может не радовать. Вместе с тем ситуация у нас напряженная», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве крайне сложная. Побит рекорд по количеству умерших пациентов.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал мэр журналистам.

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.