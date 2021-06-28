РИАМО - 28 июн. В столице на Ленинградском проспекте открылся Молодежный волонтерский центр, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Центр открыл мэр Москвы Сергей Собянин, который вручил 11 активистам памятные медали «Волонтеры Москвы», а также объявил о старте приема заявок на конкурс «Доброволец Москвы – 2021».

«Волонтерское движение Москвы – это сотни тысяч людей разных возрастов и специальностей, которые посвящают свободное время помощи своим ближним и другой полезной деятельности. Без волонтеров невозможно представить ни одно крупное мероприятие, которое проходит в Москве. Волонтеры вносят неоценимый вклад в борьбу с пандемией», – сказал Собянин.

Он добавил, что теперь у городских волонтеров появился свой дом, а также пожелал, чтобы это место было всегда открыто для граждан, которые стремятся делать добро.

Центр находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, стр. 1, он разместился в здании 1880 года постройки. Капремонт на объекте длился с января прошлого года по июнь текущего.

С 1995 по 2015 годы в здании находилась Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Капремонт включил в себя работы по ремонту фасада, а также обустройство новой кровли и 2 входных групп. Кроме того, здесь заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, дверные блоки, окна, а также витражи. Здесь же провели отделку помещений, установку систем вентиляции, а также кондиционирования.

По итогам ремонта в здании площадью более 1 тыс. кв. м созданы 3 универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом, в том числе конференц-зал «Команда» на 70 человек, коворкинг «Инициатива» на 40 человек и коворкинг «Польза» на 20 человек. Помимо прочего, в здании находятся рабочие помещения сотрудников «Мосволонтер».

Согласно ожиданиям, новый центр представит собой место притяжения городских добровольцев. По планам, здесь будут проходить круглые столы, семинары, мастер-классы и другие мероприятия.