РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович объяснил, почему освещение на пешеходных дорожках в парке «Дубрава» в Подольске сделают только через год.

Максимович провел очередной личный прием граждан, всего он принял три обращения. Два от пенсионеров касались оказания материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией. Также жители микрорайона Климовск, проживающие рядом с парком «Дубрава», попросили отремонтировать пешеходную дорожку через парк, ведущую к частному сектору.

«Дал исчерпывающие разъяснения о том, что данный участок попадает под зону застройки новой школы и в данный момент нет возможности отремонтировать пешеходную дорожку. В ближайшее время в этом районе парка запланировано комплексное благоустройство с созданием новых освещенных пешеходных дорожек. Примерно через год подольчане смогут воспользоваться новой пешеходной зоной. Взял вопрос на свой личный контроль, чтобы жители города смогли с комфортом передвигаться к своим домам», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Следующий прием граждан проведет 5 июля. Записаться на личный прием можно по телефонам приемной: 8(903)222-55-15 или 8(4967)57-65-94.