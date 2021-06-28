РИАМО - 28 июн. На западе столицы неизвестные избили и ограбили мужчину на выходе из букмекерской конторы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полиция проводит проверку по факту разбойного нападения на мужчину, который вышел из букмекерской конторы по адресу: улица Новопеределкинская, дом 9А.

Установлено, что 27 июня в 14:00 трое неизвестных угрожали пистолетом и избили потерпевшего. Они открыто забрали у него сумку с деньгами и вещами, а затем скрылись. Сумма ущерба устанавливается.

В больнице мужчине поставили диагноз: переломом скуловой области, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.

Проверка проводится в порядке статей 144, 145 УПК РФ.