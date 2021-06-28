РИАМО - 28 июн. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел строительство роботизированного архивного комплекса в Сахарове в новой Москве. Архив станет самым большим в Европе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Документы московских архивов хранятся в 5 специальных зданиях и в 42 приспособленных, на территории учреждений. Они занимают более 90 тыс. кв. м в поликлиниках, учреждениях соцзащиты и т.д. Все документы ищут вручную.
Общая площадь здания составит 59,6 тыс. кв.м, а 11,2 тыс. кв. м займет центр управления архивом. В нем можно будет хранить до 100 млн единиц документов. Архив будет состоять из 14 роботизированных модулей, в каждом из которых находится 38 тыс. стандартных европаллет для группового хранения 9 коробов.
Будет использована техника европейских компаний: Bito Lagertechnik, TGW и Dambach Lagersysteme. В течение дня комплекс сможет обрабатывать около 2 тыс. запросов.
Таким образом, в медицинских, образовательных и социальных учреждениях освободятся немалые площади для основной деятельности.
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