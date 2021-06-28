РИАМО - 28 июн. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел строительство роботизированного архивного комплекса в Сахарове в новой Москве. Архив станет самым большим в Европе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время московские архивы разбросаны по более чем 40 зданиям. Мы приняли решение централизовать их хранение, и для этого строим в Сахарове самый большой в Европе роботизированный архив. После открытия процесс получения архивных справок станет максимально быстрым. И, разумеется, за ними не надо будет ездить в Сахарово – услугу окажут в электронном виде», – сказал Сергей Собянин.

Документы московских архивов хранятся в 5 специальных зданиях и в 42 приспособленных, на территории учреждений. Они занимают более 90 тыс. кв. м в поликлиниках, учреждениях соцзащиты и т.д. Все документы ищут вручную.

Общая площадь здания составит 59,6 тыс. кв.м, а 11,2 тыс. кв. м займет центр управления архивом. В нем можно будет хранить до 100 млн единиц документов. Архив будет состоять из 14 роботизированных модулей, в каждом из которых находится 38 тыс. стандартных европаллет для группового хранения 9 коробов.

Будет использована техника европейских компаний: Bito Lagertechnik, TGW и Dambach Lagersysteme. В течение дня комплекс сможет обрабатывать около 2 тыс. запросов.

Таким образом, в медицинских, образовательных и социальных учреждениях освободятся немалые площади для основной деятельности.