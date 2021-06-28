РИАМО - 28 июн. Строительство нового скоропомощного стационарного комплекса на территории городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова планируют закончить к 2023 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Москве сегодня продолжается активное строительство новых объектов здравоохранения, в частности, инфраструктуры для оказания экстренной медицинской помощи. Например, по адресу: ул. Вешняковская, д. 23 идет строительство скоропомощного стационарного комплекса для 15-й городской больницы», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, рабочие уже закончили устройство котлована и вынос инженерных сетей. Скоро завершится монтаж каркаса фундаментной плиты, заливка и укладка бетона выполнена на 60%.

Ранее Бочкарев заявил, что к концу 2022 года в Москве планируют ввести в эксплуатацию 45 новых объектов здравоохранения.

«Развитие медицинской инфраструктуры города, особенно в период пандемии, остается одной из наших ключевых задач. Необходимо не просто сохранить высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и по возможности их нарастить, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем», - отметил он.