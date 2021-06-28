РИАМО - 28 июн. До конца текущего года новые школы появятся в 21 городском округе Подмосковья за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«С начала года уже введено шесть школ, а до конца года планируется построить еще 20 новых зданий, часть из них — к началу учебного года. Всего будет создано более 18,5 тыс. новых учебных мест», – сказал глава областного стройкомплекса Владимир Локтев.

Министр добавил, что новые образовательные учреждения получат жители Балашихи, Королева, Клина, Солнечногорска, Фрязина, Истры и других городов области.

По итогам трех ближайших лет планируется построить еще более 50 школ.

Минстрой России включил в федеральный реестр проектов повторного применения 5 объектов образования Подмосковья, их будут использовать при строительстве школ и учебных пристроек в других регионах. Повторное применение проектов позволяет экономить бюджет и возводить проверенные объекты по реализованным успешным техническим решениям.