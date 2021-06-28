РИАМО - 28 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 2722 случаев коронавируса, наибольшее количество заражений зафиксировано в Ленинском (307) и Раменском (281) округах, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

178 случаев Covid-19 выявлено в Чехове, 159 – в Красногорске, 144 – в Люберцах, 116 – в Домодедове, 102 – в Одинцове, по 100 в Королеве и Мытищах, 98 – в Дмитровском округе, 86 – в Подольске, 81 – в Орехово-Зуеве, 79 – в Ступине, 66 – в Пушкине, 65 – в Реутове, 64 – в Химках, 60 – в Сергиевом Посаде, 50 – в Солнечногорске, 46 – в Егорьевске, 40 – в Лобне, по 39 – в Истре и Коломне, 33 – в Ивантеевке, по 32 – в Жуковском, Краснознаменске и Фрязине.

28 случаев коронавируса зафиксировано в Балашихе, 26 – в Серпухове, 25 – в Шатуре, 24 – в Бронницах, 21 – в Озерах, 18 – в Воскресенске, по 17 – в Богородском округе и Дубне, по 13 – в Волоколамске и Луховицах, 12 – в Рузе, 11 – в Дзержинском, 10 – в Лыткарине.

8 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Электростали, по 7 – в Зарайске и Пущине, 6 – в Электрогорске, 5 – в Щелкове, по 4 – в Клину, Можайске и Шаховской, по 3 – в Долгопрудном и Кашире, по 2 – в Красноармейске и Серебряных Прудах, по 1 – в Наро-Фоминске, Павловском Посаде и Талдоме.

Ни одного случая Covid-19 не выявлено во Власихе, Звездном городке, Котельниках, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале и Черноголовке.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 309 125 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6478 человек, выздоровели после лечения 251 772 пациента.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Летние веранды в Подмосковье можно посещать без QR‑кодов. Ни взрослым, ни детям не требуется его предъявлять.

- В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1813 пациентов. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили 251 772 случая заражения.

- Зараженные новым штаммом в Москве стали выделять больше частиц коронавируса. Новый штамм SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% уязвим перед российскими вакцинами.

- Вакцинация трудовых мигрантов началась в Москве. Мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пилотном режиме по заявкам работодателей.

- Еще 4433 пациента выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели после инфекции 1 148 291 человек.

- Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться от Covid‑19. Жители Подмосковья активно вакцинируются.

«Хочу поблагодарить всех за вовлеченность, а жителей — за готовность вакцинироваться. Количество желающих кратно возросло, это не может не радовать. Вместе с тем ситуация у нас напряженная», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве крайне сложная. Побит рекорд по количеству умерших пациентов.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал мэр журналистам.

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.