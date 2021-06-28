РИАМО - 28 июн. 41-летнюю москвичку задержали по подозрению в краже из магазина в с. Юдино Одинцовского городского округа, сумма ущерба составила свыше 13 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

На текущий момент подозреваемая в краже из торгового зала находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

О преступлении стало известно из обращения представителя магазина, которое поступило в дежурную часть Лесногородского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому округу.