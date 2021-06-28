РИАМО - 28 июн. Уникальный ландшафтный парк площадью 4 га планируют открыть на территории питомника «Русроза» в д. Якиманское городского округа Солнечногорск, сообщил глава городского округа Виктор Родионов в своем Instagram-аккаунте.

Основой будущего парка станет тепличный комплекс питомника, который расширят.

По словам руководителя питомника и президента Российского объединения профессионалов и любителей роз Александра Уколова, строительство новых теплиц начнется осенью параллельно с парком.

На территории парка сделают каскад прудов с большой коллекцией кувшинок, зимнюю оранжерею с бабочками и тропическими растениями, плавучий ресторан, лекторий и школу розоводов. Когда все будет готово, парк будет ждать туристов.

«Русроза» - один из самых больших розариев в Европе. В коллекции и в продаже более 3 тыс. сортов роз. Включая редкие, которыми украшали сады в XIV, XV и XVI веках. Александр Уколов планирует составить серьезную конкуренцию голландским розоводам.

Питомник поставляет посадочные материал в общественные пространства Москвы и Подмосковья, например, в Парк Горького и на ВДНХ.