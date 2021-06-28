РИАМО - 28 июн. По состоянию на 24 июня в Подмосковье зарегистрировали 7 095 обращений за медицинской помощью после присасывания клещей, включая 1 803 детей, сообщается на сайте территориального управления Роспотребнадзора по Московской области.

Больше всего обращений было в городских округах: Дмитровский - 472; Орехово-Зуевский - 410; Раменский - 420; Павловский Посад - 367; Коломна - 394 и Балашиха - 329.

За аналогичный период прошлого года в Подмосковье зарегистрировали 6 059 случаев укусов клещей, из них 2 217 - среди детей.

Для профилактики гражданам, которые выезжают в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту зоны, и людям, входящим в профессиональные группы риска, проводят вакцинацию против заболевания. Таким образом, на 24 июня прививку от клещевого энцефалита получили 4 858 человек, среди которых 1 793 ребенка.

Акарицидные обработки уже проведены на площади 2808,6 га, включая 1127,1 га территорий детских лагерей. Они нужны для профилактики инфекций, которые передаются иксодовыми клещами.

Исследования 2 715 клещей показали, что в них нет возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 10,2% случаев найдены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,9% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,1% - моноцитарного эрлихиоза человека.

17 случаев болезни Лайма зафиксированы среди взрослого населения за 5 месяцев текущего года. Это в 1,3 раза меньше результата такого же периода прошлого года, когда количество случаев составило 22 единицы.

Людей, которые заболели клещевым вирусным энцефалитом, в Подмосковье не выявлено.

Управление Роспотребнадзора по Подмосковью держит ситуацию с клещевыми инфекциями на контроле.

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