РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Подольский городской отдел ЗАГС с 29 июня будет предоставлять услуги по предварительной записи, сообщает теротдел администрации округа.

Государственная регистрация актов гражданского состояния и иные юридически значимые действия будут осуществляться по предварительной записи на прием по телефону горячей линии отдела ЗАГС: 8(496)754-96-30 и по заявлениям, поданным через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

При посещении отдела ЗАГС необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.