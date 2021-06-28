РИАМО - 28 июн. В Балашихе 15 тыс человек остались без электроснабжения, работы по восстановлению уже ведутся, сообщается на сайте министерства энергетики РФ.

Восстановление электроснабжения в Подмосковье взяло под контроль Минэнерго России.

В понедельник в 12:52 отключились линии электропередачи на подстанции Балашиха (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Московский регион»). Мощность потребителей, которые были отключены, составила 9,8 МВт.

Сообщать об отключении электроэнергии нужно по телефону контакт-центра ПАО «Россети»: 8-800-220-0-220. Кроме того, сообщить о подобных проблемах можно на портале компании.

В понедельник на Москву и область обрушился ливень с грозой и со шквалистым ветром.