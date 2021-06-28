РИАМО - 28 июн. Жители Воскресенска смогут добираться домой значительно быстрее, так как в июле откроют новый Афанасьевский мост через Москву-реку, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Строительство ведется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«В настоящий момент на объекте завершен основной комплекс строительно-монтажных работ, проводятся мероприятия по благоустройству территории. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева о сдаче строительных объектов раньше контрактных сроков, все строительные работы завершат на 7 месяцев раньше, чем планировалось», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новый мост на автодороге Ачкасово – Городище – Глиньково – ул. Гиганта разгрузит Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Особенно ждут открытия более 40 тыс. жителей 3-х крупных микрорайонов города. До центра они будут добираться за 20 минут, а до Новорязанского шоссе — за 25 минут.

Афанасьевский мост относится к уникальным инженерным сооружениям: длина руслового пролетного строения превышает 100 м, а общая протяженность переправы — 248 метров. При строительстве использовались современные высокотехнологичные материалы.

К примеру, для обеспечения лучшей звукоизоляции и защиты от грязи по обеим сторонам пролетного строения моста установлены специальные комбинированные экраны, в которых сочетаются непрозрачные и светопрозрачные панели. Для укрепления конусов насыпи моста и увеличения срока безремонтной эксплуатации использовались геосинтетики.

Неподалеку от нового моста расположен старый, построенный еще в 1961 году. Три года назад собственник сооружения закрыл его из-за неудовлетворительного технического состояния. Затем объект передали в региональную собственность, после проведенного ремонта автомобилисты временно пользуются им. После открытия нового старый мост будет снесен.