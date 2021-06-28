РИАМО - 28 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам мая 2021 года вошел в первую тройку рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих собственные блоги. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

В тройку лидеров рейтинга также вошли глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин.

В мае губернатор Московской области Андрей Воробьев в Twitter предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье.

Кроме этого, Воробьев на своей странице «ВКонтакте» поздравил выпускников подмосковных школ с последним звонком.

Также губернатор в Instagram сообщал, что российские школьники завоевали 8 золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике и обновили абсолютный рекорд.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 65 тыс. различных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.