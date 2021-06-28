РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство складского здания в городском округе Люберцы, там создадут 10 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В поселке Малаховка построят складской объект, где будет храниться продукция листового металла различных видов обработки – штамповки, резки, электросварочных работ. Общая площадь объекта составит 1 022 кв м.

«Строительство склада готовой продукции позволит создать 10 рабочих мест в городском округе Люберцы. Проект находится на сопровождении персональных менеджеров Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Объем инвестиций на реализацию данного проекта составит 30 миллионов рублей. Застройщик – индивидуальный предприниматель.