РИАМО (РЕУТОВ) - 28 июн. Белоснежный кварцевый песок завезли на пляж городского парка «Фабричный пруд» в Реутове, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Обновили любимое место отдыха наших жителей – пляж в парке Фабричного пруда. Завезли более 200 тонн кварцевого песка для более комфортного отдыха и подвижных игр. После завершения благоустройства в ближайшее время установим пляжные лежаки и зонтики», - сказал Каторов.

В городских парках Реутова в жаркую погоду волонтеры бесплатно раздают посетителям воду.

«В эти жаркие дни волонтеры Реутова заботятся о жителях, чтобы их прогулки в парках были комфортными. При поддержке бизнеса добровольные помощники включились в акцию «С заботой от парков Подмосковья». Они снабжают всех гуляющих питьевой водой, желающим выдают зонты на время прогулок, также оборудованы зоны в тени, где можно отдохнуть от летнего зноя», - отмечается в сообщении.

Также особого внимания в местах отдыха у воды требуют дети. Специалисты ГО и ЧС администрации Реутова призывают родителей при прогулках вблизи водоема в парке «Фабричный пруд» придерживаться правил безопасности.

«При прогулке вблизи водоема необходимо запомнить несколько главных правил: не подпускать детей без присмотра взрослых к водоему, не разрешать подходить детям к краю причала лодочной станции, не сидеть на перилах леерных ограждений и пристально наблюдать за ребенком во время нахождения на мостиках и смотровых площадках», - рассказали в пресс-службе.