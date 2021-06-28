РИАМО - 28 июн. В работе регионального правительства очень важно постоянно получать обратную связь от жителей, в том числе тех, кто живет на сельских территориях, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень надеюсь, <…> что эту практику вы (главы муниципалитетов - ред.) внедряете во всех без исключения территориях, где большое количество малых населенных пунктов. И, соответственно, власть должна через вот такое внимание, через обратную связь <…> себя реализовывать», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор отметил, что территориальные органы власти в небольших населенных пунктах должны вести общение и информирование жителей с помощью чатов в мессенджерах или любым другим удобным способом.

По словам главы городского округа Коломна Дениса Лебедева, в округе проводят онлайн-встречи со старостами, активно ведется работа с использованием муниципального ЦУР. Кроме того, на сельских территориях проводят выездные встречи с представителями власти.

«На сегодняшний день мы создали 12 групп (в мессенджерах - ред.) не только на песковской (поселок Пески - ред.) территории, но и на всех сельских территориях», — добавил Лебедев.

Воробьев призвал власти округов общаться с жителями в чатах в мессенджерах>>