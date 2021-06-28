РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Из-за сильного ветра сосна упала на детскую площадку в микрорайоне Юбилейный в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

В понедельник в Королеве начался ливень с ураганным ветром. Это стало причиной того, что часть дорог и тротуаров перекрыта поваленными деревьями. Несколько машин повреждены упавшими ветками и деревьями.

«Ветер был очень сильный, он поднял пыль, деревья буквально к земле наклонялись. Сосна не сломалась, а просто упала, как будто и корней у нее не было», - сказала очевидец.

Сосна упала на детскую площадку, на которой никого не было.

Дорожные службы переведены на усиленный режим работы для устранения последствий урагана. Рабочие убирают деревья с проезжей части, откачивают воду, чистят ливневки.

До конца понедельника в Подмосковье ожидаются сильные ливни с грозой и порывистый ветер, жителям необходимо соблюдать меры предосторожности.