РИАМО - 28 июн. В Москве городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме после прошедшего мощного ливня, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Аварийных отключений потребителей в Москве нет.

Перед обильными осадками все городские службы перешли в режим повышенной готовности, чтобы оперативно устранять подтопления.

В понедельник днем Москву накрыл «суперливень» с грозой и усилением ветра до 17-22 м/с. В некоторых местах на дорогах уже образовались подтопления.

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