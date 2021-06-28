РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. В Королеве москвич украл велосипед у жителя Пушкина, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Житель Пушкина обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли велосипед у подъезда дома на улице Толстого в Королеве. Сумма материального ущерба составила 14 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД по подозрению в совершении преступления установили и задержали 44-летнего жителя Москвы. Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.