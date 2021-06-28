РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Управление социальной политики администрации Люберец информирует о режиме работы пунктов вакцинации от Сovid-19 с 28 июня по 4 июля в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

В них можно привиться без предварительной записи. 29 июня пункт откроется в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 20:00. 30 июня работать пункт начнет в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 20:00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 14:00 до 18:00, в МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00, в СНТ «Дружба» - с 11:00 до 15:00.

1 июля пункт откроется в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 20:00, в клубе «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00. 2 июля пункт откроются в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00. 3 июля - в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 20:00, в ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 20:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, в ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, в «Леруа Мерлен» - с 16:00 до 20:00.

4 июля пункт начнет работу в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00. Кроме того, дополнительно привиться можно в стационарном отделении №1, расположенном по адресу: Октябрьский проспект, дом 338, строение 1. График работы: будни с 11:00 до 13:00; в стационарном отделении №2, расположенном по адресу: улица Кирова, дом 36, строение 1. График работы: круглосуточно.

Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Летние веранды в Подмосковье можно посещать без QR‑кодов. Ни взрослым, ни детям не требуется его предъявлять.

- В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1813 пациентов. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили 251 772 случая заражения.

- Зараженные новым штаммом в Москве стали выделять больше частиц коронавируса. Новый штамм SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% уязвим перед российскими вакцинами.

- Вакцинация трудовых мигрантов началась в Москве. Мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пилотном режиме по заявкам работодателей.

- Еще 4433 пациента выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели после инфекции 1 148 291 человек.

- Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться от Covid‑19. Жители Подмосковья активно вакцинируются.

«Хочу поблагодарить всех за вовлеченность, а жителей — за готовность вакцинироваться. Количество желающих кратно возросло, это не может не радовать. Вместе с тем ситуация у нас напряженная», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве крайне сложная. Побит рекорд по количеству умерших пациентов.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал мэр журналистам.

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.