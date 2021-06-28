РИАМО - 28 июн. Работники столичного метро совместно с городскими службами сейчас откачивают воду с открытого участка Филевской линии метро в Москве, чтобы восстановить движение поездов, сообщается в Telegram-канале Metro Operativno.

Затем специалисты проверят безопасность инфраструктуры для движения поездов.

Ранее движение прервали между «Багратионовской» и «Кунцевской» станциями для обеспечения безопасности во время обильных осадков.

В понедельник на Москву обрушился мощный ливень. Затопило ряд улиц в городе. Из-за этого произошли сбои в движении общественного транспорта.

Пассажиров призвали пользоваться Арбатско-Покровской веткой подземки.

Видео «суперливня» в Москве>>