РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. В подмосковном Домодедове до 23:00 2 июля ограничено движение на участке пересечения автомобильных дорог ул. Новая и ул. Горького в микрорайоне Центральный, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Также до 23:00 28 июня ограничено движение на 1-м Московском проезде в микрорайоне Северный напротив дома №16.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ, которые осуществляет МУП «Домодедовский водоканал».