РИАМО - 28 июн. В городском округе Коломна завершается ремонт поликлиники на улице Астахова, еще ведется строительство поликлиники в микрорайоне Подлипки, сообщил глава городского округа Денис Лебедев.

«Завершается капитальный ремонт одной из крупнейших поликлиник - поликлиники N 2 <…> на улице Астахова. Эту поликлинику в смену посещают 540 человек», - рассказал Лебедев на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Лебедев добавил, что в микрорайоне Подлипки также началось строительство новой поликлиники для детей и взрослых на 600 посещений в смену.

«Весной и осенью 2020 года благодаря поддержке областного правительства был отремонтирован инфекционный корпус больницы в микрорайоне Щурово. Также мы отремонтировали лечебный корпус в Коломенской центральной больнице», - добавил Лебедев.

Кроме того, провели капитальный ремонт поликлинического корпуса в поселке Радужный и в поликлинике в Озерах на улице Ленина.

На территории Подмосковья реализуется программа по ремонту объектов здравоохранения, сейчас в работе находится порядка 150 объектов. Ремонт объектов осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета региона.