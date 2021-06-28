РИАМО - 28 июн. Столичным водителям рекомендуется воздержаться от поездок по мегаполису, а также оставаться внимательными и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В настоящее время в некоторых местах города наблюдаются подтопления проезжей части, а также путей. Это нарушает работу городского транспорта. Кроме того, есть случаи, когда проезду мешают упавшие деревья.

Городские службы Москвы уже устраняют подтопления и сбои, вызванные непогодой в городе. Ситуационный центр ЦОДД следит за ситуацией на дорогах, и передает адреса подтоплений в службы.

Мощнейший ливень с грозой и ураганным ветром обрушился на Москву в понедельник днем.

Ранее корреспондент РИАМО сообщал, что 5‑ю Магистральную улицу в столице полностью затопило после дождя.