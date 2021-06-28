В понедельник днем Москву накрыл «суперливень» с грозой и усилением ветра до 17-22 м/с. В некоторых местах на дорогах образовались подтопления.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Над городом нависла мощная туча, стало темно. Сильный ветер гнет деревья, потоки дождя летят почти горизонтально земле из-за шквалистых порывов.

Местами уровень воды доходит до капотов автомобилей.