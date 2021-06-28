РИАМО - 28 июн. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском днем в понедельник отменили и задержали 49 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Количество задержанных рейсов в Шереметьеве составило 16 единиц, отмененных – 6. В Домодедове задержано 13 рейсов, 1 – отменен. Во Внукове задержали 6 рейсов, а отменили – 2.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменено 5 рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями либо обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.