РИАМО - 28 июн. Движение ряда маршрутов трамваев восстановлено на улице Радио в Басманном районе столицы после подтопления, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящий момент из-за подтоплений задерживаются трамваи на: Волочаевской улице, Загородном шоссе, Живописной улице в районе проспекта Маршала Жукова; в Костомаровском переулке.

Также задерживаются трамваи на Авиационной улице, здесь от ветра дерево наклонилось на контактную сеть.

Пассажиров призвали к внимательности, маршруты трамваев могут быть оперативно изменены. Необходимо слушать объявления водителей.

В понедельник днем на столицу обрушился сильнейший грозовой ливень со шквалистым ветром. На дорогах из-за обильных осадков образовались подтопления, из-за чего стал задерживаться как общественный, так и личный транспорт.