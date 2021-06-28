РИАМО - 28 июн. До конца 2021 года в городском округе Коломна завершат строительство дополнительных помещений к двум школам. В 2020-м в округе отремонтировали 26 школ и 12 детсадов, сообщил глава городского округа Денис Лебедев.

«В декабре этого года будут завершены пристройки к двум школам — ко второй и восьмой гимназии полностью на 200 и 300 мест. И в следующем году окончательное (завершение – ред.) строительства школ на улице Казакова <…> и на 825 мест в новом микрорайоне на улице Захарова», - сказал Лебедев на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам Лебедева, в 2022 году в Озерах на улице Калинина планируют начать строительство детского сада на 125 мест. Завершить работы намерены в 2023 году. В 2020 году в городском округе отремонтировали 26 школ и 12 детских садов.

Кроме того, на сегодняшний день сдана в эксплуатацию школа в поселке Пески, где заработали кружки для занятий с детьми. Также открыли пристройку площадью 5 тысяч квадратных метров к школе №3 в Озерах. Там появились новый спортивный и актовый залы. Теперь в школе учатся 818 человек, отменена вторая смена.

«Благодаря федеральному проекту «Современная школа» в 2019-2020 годах в шести сельских школах мы создали (образовательные центры – ред.) «Точки роста». <…> На 2021-2022 годы в программе у нас стоит создание еще в пяти сельских школах таких «Точек роста». На эти средства было выделено из областного бюджета 13 миллионов рублей», - отметил Лебедев.

По его словам, в Коломне также уделяют внимание спортивным объектам. В конце прошлого года закончили реконструкцию стадиона «Щурово». Кроме того, в селе Непецино открыли хоккейную площадку. На набережной Дмитрия Донского и в парке «Дубки» появились площадки для воркаута.

«На этот год у нас также стоит в планах ремонт в Озерах чаши детского бассейна. <…> И на 2022-2023 годы - капитальный ремонт стадиона «Авангард», - добавил Лебедев.