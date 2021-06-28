РИАМО - 28 июн. На время закрытия Филевской линии столичной подземки между станциями «Киевская» и «Кунцевская» ездят бесплатные автобусы КМ, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Между упомянутыми станциями было прервано движение поездов.

Ранее пассажиров призывали пользоваться Арбатско-Покровской веткой столичного метро.

В связи с сильным ливнем, который обрушился на Москву, движение поездов между «Багратионовской» и «Кунцевской» тоже временно прекратилось.

Ранее в мегаполис пришел сильный ливень с грозой и шквалистыми порывами ветра. По итогам дня может выпасть порядка 50% месячной нормы осадков.