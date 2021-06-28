РИАМО - 28 июн. Летние веранды на территории Подмосковья можно посещать без дополнительных ограничений — ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

При посещении веранд жителям нужно помнить о соблюдении социальной дистанции в 1,5-2 м.

Те, кому не исполнилось 18 лет, свободно могут посещать также рестораны, кафе и другие заведения общепита в помещениях. Это касается же спортивных, культурных, развлекательных мероприятий, а также игровых комнат и аттракционов — QR-код им не нужен. При этом сопровождающие детей родители обязательно должны его иметь с 28 июня.

Сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги» после того, как человек поставил второй компонент вакцины от Covid-19. Он также выдается тем, кто переболел коронавирусом менее полугода назад. QR-код действителен в течение 6 месяцев с момента выздоровления.

Если же человек во время болезни не обращался за медпомощью или перенес коронавирус бессимптомно, и данных о его болезни нет в системе ЕМИАС, то QR-код для данной категории граждан сформирован не будет. Справка о наличии антител также не позволяет посещать места, на которые с 28 июня наложены дополнительные ограничения. Среди них — кафе, бары, рестораны, фудкорты, а также дома отдыха и санатории.

В Московской области на сегодняшний день выявлено 309 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию умерли 6478 человек, выздоровели 251 772 пациента.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Летние веранды в Подмосковье можно посещать без QR‑кодов. Ни взрослым, ни детям не требуется его предъявлять.

- В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1813 пациентов. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили 251 772 случая заражения.

- Зараженные новым штаммом в Москве стали выделять больше частиц коронавируса. Новый штамм SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% уязвим перед российскими вакцинами.

- Вакцинация трудовых мигрантов началась в Москве. Мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пилотном режиме по заявкам работодателей.

- Еще 4433 пациента выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели после инфекции 1 148 291 человек.

- Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться от Covid‑19. Жители Подмосковья активно вакцинируются.

«Хочу поблагодарить всех за вовлеченность, а жителей — за готовность вакцинироваться. Количество желающих кратно возросло, это не может не радовать. Вместе с тем ситуация у нас напряженная», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве крайне сложная. Побит рекорд по количеству умерших пациентов.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал мэр журналистам.

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.