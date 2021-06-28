РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. В Королеве за неделю двое детей выпали из окон, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Один из них выпал из окна четвертого этажа, второй - с первого. В обоих случаях дети облокотились о москитные сетки, которые не являются удерживающим устройством. Один ребенок с переломами находится на лечении в больнице, второй - с ушибами отпущен домой под наблюдение врачей.

«Обе семьи благополучные и на учете не состоят. Москитные сетки не защищают от падения, они опасны. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте играть с окнами», - сказала начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Королеву подполковник полиции Наталья Ким.

Специалисты рекомендуют убрать от окон мебель, чтобы дети не могли забираться на подоконник, установить на окна блокираторы, а в режим проветривания ставить сверху, а не снизу.