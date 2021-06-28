РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. В Королеве за неделю двое детей выпали из окон, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.
Один из них выпал из окна четвертого этажа, второй - с первого. В обоих случаях дети облокотились о москитные сетки, которые не являются удерживающим устройством. Один ребенок с переломами находится на лечении в больнице, второй - с ушибами отпущен домой под наблюдение врачей.
Специалисты рекомендуют убрать от окон мебель, чтобы дети не могли забираться на подоконник, установить на окна блокираторы, а в режим проветривания ставить сверху, а не снизу.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии