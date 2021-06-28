РИАМО - 28 июн. В 2021 году в городском округе Коломна построят три котельных для подачи воды в жилые дома, сообщил глава городского округа Денис Лебедев.

«В планах этого года - строительство еще двух новых блочно-модульных котельных в поселке Индустрия и в деревне Губастово», - рассказал Лебедев на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам Лебедева, еще одну котельную планируют построить в бывшем военном городке Сосновый бор. Там на ремонт тепловых сетей потратили 58 млн рублей. Кроме того, в прошлом году завершили модернизацию 16 водозаборных узлов в сельских населенных пунктах.

«В этом году мы будем проводить работы по сельским территория и по городу Озеры. В планах предстоит работа по ремонту станции второго подъема на улице Багратиона и полной замене систем водоснабжения по этому микрорайону», - отметил Лебедев.

Он добавил, что завершить работы планируют до 1 сентября 2021 года. В этом году также продолжат реконструкцию тепловых сетей в Озерах. Их общая протяженность составит более 3 км.