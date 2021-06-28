РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июн. Пляж в деревне Новоалександрово городского округа Мытищи благоустроили кварцевым песком, сообщается на сайте администрации горокруга.
Многие мытищинцы и гости округа, кто посетил муниципальную зону отдыха Новоалександрово, смогли оценить качественные перемены - на пляж завезли около 100 тонн белоснежного кварцевого песка.
«Многие в этом году выбрали отдых на территории России, а в Подмосковье есть много замечательных и удивительных мест, где с комфортом можно отдохнуть у воды! В одном только нашем округе 5 водохранилищ», - отметил глава округа Виктор Азаров.
Он добавил, что эта зона одна из самых лучших в муниципалитете. Ее благоустроили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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