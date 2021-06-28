РИАМО - 28 июн. После мощного ливня, который обрушился на столицу в понедельник, затопило 5-ю Магистральную улицу. Уровень воды доходит до капотов автомобилей, передает корреспондент РИАМО.

В воду почти полностью погрузились пешеходные ограждения. Машины, припаркованные на улице, погрузились в воду до уровня капота. Некоторые легковые авто из-за этого не могут выехать. Преодолеть водную преграду могут только грузовики.

Местами вода доходит до колен пешеходов. Людям приходится перелезать огромные лужи по заборам или идти прямо через воду, подворачивая брюки.

В понедельник на Москву обрушился мощный ливень. Затопило ряд улиц в городе. Из-за этого произошли сбои в движении общественного транспорта.

Кроме того, из-за ливня были закрыты участки Калужско-Рижской и Филевской линий метро.