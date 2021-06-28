«В Московской области стоит аномальная жара. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы. Поэтому в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории парков городского округа Люберцы проводятся мероприятия по раздаче бесплатной воды всем посетителям. 27 июня волонтеры Люберец раздали более 1 тысячи бутылок воды», - сказал Ружицкий.