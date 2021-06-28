РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В городском округе Люберцы волонтеры раздали отдыхающим более 1 тыс бутылок с водой за день, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«В Московской области стоит аномальная жара. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы. Поэтому в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории парков городского округа Люберцы проводятся мероприятия по раздаче бесплатной воды всем посетителям. 27 июня волонтеры Люберец раздали более 1 тысячи бутылок воды», - сказал Ружицкий.
Он уточнил, что данная акция продлится до конца аномальной жары.
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