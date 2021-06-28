РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июн. На 1-ом Московском проезде в Домодедове во время урагана упали 2 дерева, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие произошло возле дома №18. Одно из деревьев упало на припаркованный автомобиль, другое – на гараж. Пострадавших нет. На месте работают городские службы.

В течение дня возможно усиление ветра до 25 м/с, ожидаются грозы. Жителей призывают быть осторожными, а случае возникновения экстренных ситуаций обращаться в ЕДДС Домодедова по телефонам: 8(496)792-42-00, 8(496)792-42-06 или по единому номеру 112.