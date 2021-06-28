РИАМО - 28 июн. До 30 июня в Подмосковье планируется завершить ремонт в 69 почтовых отделениях, в 103 отделениях – до 31 июля, сообщил советник губернатора Московской области (в ранге министра) Александр Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновленные отделения почты должны выглядеть достойно и радовать глаз.

«У нас есть проблемы по 18 отделениям, которые находятся в собственности коммерческих лиц, 8 отделений, где продолжается поиск помещений под переезд, и 112 отделений в собственности РФ либо которые без правообладателя. <…> 13 помещений - ремонт завершен, 6 помещений - работы тоже завершены, 3 помещения - в конкурентных процедурах, 169 – заключены соответствующие контракты, работы там ведутся», - сказал Коган.

Он отметил, что сроки завершения ремонта 69 помещений – до 30 июня, 103 – до 31 июля. ​

Ремонт отделов почты в Подмосковье должны завершить до 1 августа.