РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В подмосковных Люберцах первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 67 тысяч жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Вакцинацию первым компонентом прошли 67 079 человек, вторым - более 46 тысяч, при этом 23 045 человек старше 60 лет. В амбулаторных подразделениях есть достаточное количество вакцины, мы можем привить всех желающих и всех, имеющих показания к прививке», - сказал Семенцов.

Он уточнил, что всего в Люберцах сейчас 224 пациента находятся на стационарном лечении, 1 991 - на домашнем лечении, еще 10 471 пациент выписан.

«Также за неделю поступило 290 обращений, в первую очередь они связаны с обслуживанием вызовов и коронавирусом. Все отработаны», - заключил Семенцов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Летние веранды в Подмосковье можно посещать без QR‑кодов. Ни взрослым, ни детям не требуется его предъявлять.

- В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1813 пациентов. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили 251 772 случая заражения.

- Зараженные новым штаммом в Москве стали выделять больше частиц коронавируса. Новый штамм SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% уязвим перед российскими вакцинами.

- Вакцинация трудовых мигрантов началась в Москве. Мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пилотном режиме по заявкам работодателей.

- Еще 4433 пациента выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели после инфекции 1 148 291 человек.

- Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться от Covid‑19. Жители Подмосковья активно вакцинируются.

«Хочу поблагодарить всех за вовлеченность, а жителей — за готовность вакцинироваться. Количество желающих кратно возросло, это не может не радовать. Вместе с тем ситуация у нас напряженная», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве крайне сложная. Побит рекорд по количеству умерших пациентов.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал мэр журналистам.

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.