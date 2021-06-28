РИАМО - 28 июн. 436 жителей аварийных домов в Коломне получили новые квартиры в микрорайоне Подлипки. Новое жилье соответствует современным стандартам с безбарьерной средой, сообщил глава городского округа Денис Лебедев.

«В новом микрорайоне Подлипки <…> новые квартиры получили 436 человек - жители аварийных домов», - сказал Денис Лебедев на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По его словам, старые дома, откуда переехали жители, подлежат сносу. Новое жилье в Подлипках соответствует современным стандартам с безбарьерной средой. В подъездах отсутствуют мусоропроводы, есть места для колясок и велосипедов. На территории работает система видеонаблюдения.

Лебедев отметил, что в новый пятиэтажный дом в Озерах на улице Коммунистической также переселят 126 жителей. Его строительство завершат в 2022 году.

Все подмосковные обманутые дольщики получат ключи от своих квартир>>