РИАМО - 28 июн. На улице Правды в Москве идут работы по устранению последствий непогоды, движение перекрыто в обоих направлениях, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Судя по фото, опубликованном в паблике, на проезжую часть упало дерево и перегородило дорогу.

Также сорвана часть кровли с рядом стоящем здании.

В понедельник до конца дня в Москве грозы, ливни и град. Скорость ветра может достигать 17-22 м/с. Также местами уже образовались подтопления проезжей части и путей, что нарушает работу городского транспорта.