РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. В Королеве после урагана повреждены машины и упала вывеска аптеки, сообщают «РИАМО в Королеве» очевидцы.

В понедельник в Королеве начался ливень с ураганным ветром. Это стало причиной того, что часть дорог и тротуаров перекрыта поваленными деревьями.

В Юбилейном на улице Трофимова дерево упало на припаркованный автомобиль, на улице Пушкинской дерево задело автомобиль такси. На этой же улице ветром снесло вывеску аптеки.

На улице Горького, Нестеренко, Болшевском шоссе деревья упали на проезжую часть. На улице Маяковского, 4 сосна упала на детскую площадку. Никто не пострадал.

Дорожные службы переведены на усиленный режим работы для устранения последствий урагана.