РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы Люберец с 21 по 27 июня приняли почти 19,8 тыс. обращений от граждан, сообщил на оперативном совещании в администрации округа директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС Люберец поступило 19 781 обращение. Это в 2 раза превышает статистику предыдущих показателей. Это связано с вызовом скорой помощи, число обращений превышает 70% от общего числа входящих вызовов», - сказал Богданов.

Он добавил, что по вопросам вызова скорой помощи поступило 13 386 вызовов, было 2 480 вызовов полиции и ГИБДД, 47 - пожарных и спасателей, 38 - специалистов аварийной газовой службы.