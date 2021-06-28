РИАМО - 28 июн. В Подмосковье в 2021 году отремонтируют 13 тыс. подъездов. Сейчас работы ведутся в 3221 подъезде, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Общий план программы (ремонта подъездов – ред.) 2021 года составил 13 тысяч подъездов. <…> На сближающую пятницу ремонт должен быть завершен в 5 200 подъездах. При этом на сегодняшний день ремонт выполнен в 2,9 тысячи подъездов, что составило 55%», - сказал Антон Велиховский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в работе в настоящий момент находится 3221 подъезд. Работы должны быть выполнены до 1 августа.

​За пять лет в Подмосковье отремонтировали 83 тыс. подъездов, что составляет 55% от общего количества. В регионе с 2016 года действует программа «Мой подъезд».

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